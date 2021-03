Sampdoria - Cagliari 2 - 2 | Nainggolan beffa Ranieri al 96'

(Di domenica 7 marzo 2021) GENOVA - Un finale incredibile per una partita bella ed emozionante. A Genova finisce 2 - 2 tra un ottimoe unacombattiva. La cura Semplici continua a funzionare. La sua squadra, ...

Manon finisce mai: a tempo scaduto, Nainggolan pesca la traiettoria vincente da fuori area e rimette le cose a posto (90+6'). Dopo il check del Var, fa più festa ilche ...La Samp sale a 32 punti, che valgono il decimo posto, mentre il, a 22, resta quart'ultimo con due lunghezze di vantaggio sul Torino, che però ha due gare da recuperare. . 7 marzo 2021Pareggio giusto tra Sampdoria e Cagliari. Un passo salvezza importante per la squadra di Semplici che apre (Joao Pedro 11’) e chiude (Nainggolan 96’) i conti al Ferraris: in mezzo, il pari di ...Un gol in pieno recupero di Nainggolan, ha permesso al Cagliari di uscire indenne dal campo della Sampdoria. La gara è terminata 2-2. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il ...