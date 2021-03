Questa Salernitana toglie gli schiaffi da faccia (Di domenica 7 marzo 2021) Singolare assonanza tra lo ‘schieramento a testuggine’ in campo e quello, più metaforico, della società. La Salernitana opera in una dimensione oramai cristallizzata. La squadra veleggia verso lo storico obiettivo della Serie A, la società lavora al suo fianco per realizzarlo. Dall’altra parte tutto il resto: salernitani tifosi, salernitani sportivi, stampa e Istituzioni. Da un po’ di anni sono àmbiti che non si toccano se non nelle occasioni ‘comandate’ delle quali il Covid, peraltro, ha pure rimodulato le dinamiche. Il dialogo è ai minimi storici. Anzi, statisticamente proprio non c’è. I risultati, ottimi, aiutano a prolungare la ‘pax armata’. Sotto la cenere cova però ancora il fuoco. Eppure con un minimo di memoria storica, non occorrerebbero grossi sforzi per capire quanto proprio Questa Salernitana stia togliendo ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 7 marzo 2021) Singolare assonanza tra lo ‘schieramento a testuggine’ in campo e quello, più metaforico, della società. Laopera in una dimensione oramai cristallizzata. La squadra veleggia verso lo storico obiettivo della Serie A, la società lavora al suo fianco per realizzarlo. Dall’altra parte tutto il resto: salernitani tifosi, salernitani sportivi, stampa e Istituzioni. Da un po’ di anni sono àmbiti che non si toccano se non nelle occasioni ‘comandate’ delle quali il Covid, peraltro, ha pure rimodulato le dinamiche. Il dialogo è ai minimi storici. Anzi, statisticamente proprio non c’è. I risultati, ottimi, aiutano a prolungare la ‘pax armata’. Sotto la cenere cova però ancora il fuoco. Eppure con un minimo di memoria storica, non occorrerebbero grossi sforzi per capire quanto propriostiando ...

