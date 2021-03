Non buttate mai le retine della frutta! 13 idee geniali per riciclare e risparmiare (Di domenica 7 marzo 2021) Quando andiamo al supermercato ad acquistare frutta e verdura, spesso la troviamo confezionata in comode retine. Probabilmente, quando arriviamo a casa, senza nemmeno pensarci, la buttiamo e non ci pensiamo più. La plastica che le compone è però nociva per l’ambiente, certo non possiamo evitare che lo sia e alla fine dovremo comunque buttarle ma, almeno, prima proviamo a dar loro una seconda vita. Se non altro risparmieremo di comprare altri prodotti in plastica. Riciclo delle retine della frutta in cucina I modi per riciclare le retine della frutta, cominciano proprio dalla cucina, vediamo quali sono: Appallottoliamole su sé stesse e fissiamole con dello spago. Otterremo una spugna abrasiva per lavare i piatti. Inseriamo al loro interno tutte le spezie che vogliamo essiccare e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 7 marzo 2021) Quando andiamo al supermercato ad acquistare frutta e verdura, spesso la troviamo confezionata in comode. Probabilmente, quando arriviamo a casa, senza nemmeno pensarci, la buttiamo e non ci pensiamo più. La plastica che le compone è però nociva per l’ambiente, certo non possiamo evitare che lo sia e alla fine dovremo comunque buttarle ma, almeno, prima proviamo a dar loro una seconda vita. Se non altro risparmieremo di comprare altri prodotti in plastica. Riciclo dellefrutta in cucina I modi perlefrutta, cominciano proprio dalla cucina, vediamo quali sono: Appallottoliamole su sé stesse e fissiamole con dello spago. Otterremo una spugna abrasiva per lavare i piatti. Inseriamo al loro interno tutte le spezie che vogliamo essiccare e ...

