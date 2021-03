Nell' Abruzzo devastato dalla terza ondata madre e figlia muoiono a distanza di un' ora

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 7 marzo 2021) Redazione Ricoverate in ospedali diversi, non si sono potute salutare per l'ultima volta Non ci si abitua mai alle tragedie familiari col marchio impietoso del Covid. Dietro la statistica dei morti, c'è sempre infatti una contabilità dei sentimenti che neppure il numero esorbitante di decessi provocati dal contagio può e deve farci dimenticare. Dietro ogni lutto, c'è una storia di amori spezzati. Come quella di unae di una, entrambe malate di coronavirus, si sono spente adi un'ora una dall'altra in due ospedali diversi. Senza potersi scambiare un'ultima carezza. È successo a Piaa, in provincia di Pescara, dove hanno perso la vita a causa del virus che non smette di perseguitarci la 92enne Dorotea D'Amico e laElisabetta Sommella, di 59 ...