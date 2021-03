Napoli-Bologna 3-1 | i partenopei tornano a sorridere | Tabellino e Highlights

(Di domenica 7 marzo 2021) La doppietta di Insigne e il ritorno al gol di Osimhen regolano gli emiliani allenati da Mihajlovic3-1, Cronaca,ed– Iltorna a giocare al Diego Armando Maradona per poter riassaporare la vittoria in Serie A dopo l’amarissimo pareggio per 3-3 acciuffato nel finale dal Sassuolo nel turno infrasettimanale, in pieno recupero. Contro ildi Sinisa Mihajlovic, altra squadra che sta vivendo un momento negativo, nonostante la vittoria contro la Lazio, Gennaro Gattuso spera quindi di rilanciare i suoi in una stagione che si è ...

- Ilottiene tre punti importanti contro ilallo stadio Maradona: gli azzurri passano con la doppietta di Insigne e la rete di Osimhen , ai felsinei non basta il gol di Soriano ...... quando scartò mezza squadra, quello di tacco con l'Inter contro ilnel 2008, e la ... e gli ho detto 'Devi mandare un messaggio a mio figlio dato che è il suo compleanno, se no vengo a&...PAGELLE NAPOLI BOLOGNA – Gli azzurri ospitano il Bologna di Mihajilovic al Maradona per il posticipo domenicale di Serie A. Il primo tempo vede la squadra di mister Gattuso chiudere in vantaggio per 1 ...Una tegola non da poco per il Napoli, che giocherà tre partite alquanto delicate prima della pausa per le Nazionali. Al ventiduesimo, però, la brutta notizia per Gennaro Gattuso, che è stato costretto ...