MotoGP, grande equilibrio anche nella seconda giornata dei Test di Losail. Aggiornamenti sul motore per la Yamaha (Di domenica 7 marzo 2021) Si profila un avvio di stagione sulla falsariga del 2020 per la MotoGP, che fa davvero fatica (almeno per il momento) a trovare un vero e proprio padrone della griglia in assenza dell’infortunato Marc Marquez. Dopo una prima giornata di prove poco indicativa, dedicata principalmente all’adattamento dei piloti in sella alle nuove moto, quest’oggi alcuni protagonisti hanno cominciato a fare sul serio andando a caccia della prestazione e firmando dei tempi già decisamente interessanti, ma in generale è l’equilibrio a regnare sovrano. Quattro case diverse nelle prime cinque posizioni della classifica rappresentano di fatto un quadro della situazione difficile da interpretare, specie se la Suzuki campione del mondo non è inclusa in questa top5 ma deve accontentarsi di due buone prestazioni da top10 di Joan Mir e Alex Rins. La pista di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Si profila un avvio di stagione sulla falsariga del 2020 per la, che fa davvero fatica (almeno per il momento) a trovare un vero e proprio padrone della griglia in assenza dell’infortunato Marc Marquez. Dopo una primadi prove poco indicativa, dedicata principalmente all’adattamento dei piloti in sella alle nuove moto, quest’oggi alcuni protagonisti hanno cominciato a fare sul serio andando a caccia della prestazione e firmando dei tempi già decisamente interessanti, ma in generale è l’a regnare sovrano. Quattro case diverse nelle prime cinque posizioni della classifica rappresentano di fatto un quadro della situazione difficile da interpretare, specie se la Suzuki campione del mondo non è inclusa in questa top5 ma deve accontentarsi di due buone prestazioni da top10 di Joan Mir e Alex Rins. La pista di ...

Il mio primissimo giorno in arancione ?? una grande emozione e non vedo l'ora di guidarla ancora domani. #MOTOGP TEST DAY2 In grande difficoltà Valentino Rossi nella giornata odierna di test. Le altre Yamaha vanno forte. La guerra aerodinamica ormai è partita alla grande....chissà dove arriverà in futuro... #MotoGP

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP grande MotoGP - Test Qatar Day 2: Bagnaia, 'Bilancio positivo' Ducati MotoGP 2021 Test Qatar Day 2 - Francesco Bagnaia ha chiuso la seconda ed ultima giornata di test in ...tre giorni di test.' Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Qatar 'Ieri non è stata una grande ...

MotoGP - Test Qatar Day 2: Quartararo chiude al comando, Rossi nelle retrovie MotoGP Test Qatar Day 2 - La seconda giornata di test IRTA della classe MotoGP disputata al Losail International Circuit in Qatar ha visto i piloti tornare in pista dopo ...ieri si è confermato grande ...

MotoGP, Aprilia Racing: Valentino Rossi (VR46) è il grande sogno Corse di Moto MotoGP, Francesco Bagnaia: “Adesso la Ducati si abbassa tutta!” Secondo giorno di test MotoGP in archivio per i piloti ufficiali Ducati. Il commento di Jack Miller: “Troppo presto per fare valutazioni” ...

MotoGP Video – Il nuovo holeshot testato nel Test in Qatar Nella prima sessione di test MotoGP in Qatar diversi costruttori hanno provato un nuovo dispositivo holeshot che abbassa entrambe le ruote in partenza.

