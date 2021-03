Massimo Giannini a TPI: “Renzi ci fa causa per aver scritto il vero, cioè che è a Dubai. Ma noi andremo avanti” (Di domenica 7 marzo 2021) Stamattina alle cinque e diciassette esatte del mattino Renzi mi ha mandato un sms sul telefonino. E cosa ti ha scritto? Testuale? “Bastava un tuo messaggio e ti saresti risparmiato di scrivere tutte queste cazzate. Ci vedremo in tribunale”. Simpatico. E tu? Mi sono rimesso a dormire. E quando ti sei svegliato? Gli ho risposto: “Caro Matteo, il giorno prima mi ero scambiato dei messaggi con il tuo portavoce Agnoletti, che mi aveva detto, testualmente: ‘Non so cosa dirti su Dubai. Non ne so nulla’. Quindi io ero a posto. E poi? Ho aggiunto: “Dimmi in ogni caso se c’è qualcosa di sbagliato, che nel caso rettifico”. E il bello è venuto dopo. È ancora stupito Massimo Giannini, direttore de La Stampa, dopo il clamore suscitato dall’articolo su Renzi a Dubai, e per ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021) Stamattina alle cinque e diciassette esatte del mattinomi ha mandato un sms sul telefonino. E cosa ti ha? Testuale? “Bastava un tuo messaggio e ti saresti risparmiato di scrivere tutte queste cazzate. Ci vedremo in tribunale”. Simpatico. E tu? Mi sono rimesso a dormire. E quando ti sei svegliato? Gli ho risposto: “Caro Matteo, il giorno prima mi ero scambiato dei messaggi con il tuo portavoce Agnoletti, che mi aveva detto, testualmente: ‘Non so cosa dirti su. Non ne so nulla’. Quindi io ero a posto. E poi? Ho aggiunto: “Dimmi in ogni caso se c’è qualcosa di sbagliato, che nel caso rettifico”. E il bello è venuto dopo. È ancora stupito, direttore de La Stampa, dopo il clamore suscitato dall’articolo su, e per ...

