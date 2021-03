Manchester United, Ferguson confessa: “Nel 2018 ebbi paura di morire, avevo perso voce e memoria” (Di domenica 7 marzo 2021) Non riuscivo a dire più una parola.Manchester United, Hughes: “Cavani va ceduto, vi spiego. Mercato? Kane e Haaland giusti per Solskjaer”Queste le dichiarazioni di Sir Alex Ferguson, intervenuto in occasione del lancio del documentario a lui dedicato. 'Never give in', non mollare mai - a detta dello stesso ex tecnico - è il segreto per arrivare al successo. Con questa verità morale ha deciso di intitolare il suo programma, nel quale ha raccontato di forti preoccupazioni e momenti difficili legati alle sue condizioni di salute negli ultimi anni. Nel 2018, infatti, Ferguson era stato colpito da un’emorragia celebrale che aveva fatto temere il peggio, ma dalla quale il pluricampione del Manchester United è fortunatamente uscito. Ecco le sue parole, legate proprio a ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Non riuscivo a dire più una parola., Hughes: “Cavani va ceduto, vi spiego. Mercato? Kane e Haaland giusti per Solskjaer”Queste le dichiarazioni di Sir Alex, intervenuto in occasione del lancio del documentario a lui dedicato. 'Never give in', non mollare mai - a detta dello stesso ex tecnico - è il segreto per arrivare al successo. Con questa verità morale ha deciso di intitolare il suo programma, nel quale ha raccontato di forti preoccupazioni e momenti difficili legati alle sue condizioni di salute negli ultimi anni. Nel, infatti,era stato colpito da un’emorragia celebrale che aveva fatto temere il peggio, ma dalla quale il pluricampione delè fortunatamente uscito. Ecco le sue parole, legate proprio a ...

Advertising

tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - Mediagol : Manchester United, Ferguson confessa: 'Nel 2018 ebbi paura di morire, avevo perso voce e memoria'… - calciomercatoit : ??#Juventus - nessun dialogo tra #Raiola e il #ManchesterUnited per il rinnovo di #Pogba ??#CMITmercato - JHTips71 : ?? Manchester City x Manchester United ?? 13:30 ?? Manchester City ML ?? Odd 1.60 ?? 5u at 1xBet?? ?? Curta se esta comig… - sportface2016 : #ManchesterCityManchesterUnited oggi in tv: data, orario e diretta streaming #PremierLeague 2020/2021 -