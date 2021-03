LIVE GP Industria&Artigianato 2021 in DIRETTA: terzetto in fuga (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 12.01 E infatti Paties Montagner decide di rialzarsi. Tentativo a vuoto per l’ex campione italiano allievi. Avanti invece Draghi e Balestra si stanno avvicinando e Bodnar decide di rialzarsi per attenderli 11.56 Aumenta il ritardo di Paties Montagner, ora a 2’35” dalla vetta. Probabilmente si è mosso troppo tardi per poter essere davvero partecipe al tentativo di fuga. 11.54 Il resoconto dopo 30 chilometri: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) guida la corsa con 1’08” su Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) e Lorenzo Balestra (Beltrami TSA Tre Colli), 1’40” su Eric Paties Montagner (Work Service-Dinatek-Vega) e 3’52” sul gruppo principale. 11.50 Plotone adesso a 3’08” da Bodnar. 11.48 E il gruppo dà il via libera alla fuga dopo quasi ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 12.01 E infatti Paties Montagner decide di rialzarsi. Tentativo a vuoto per l’ex campione italiano allievi. Avanti invece Draghi e Balestra si stanno avvicinando e Bodnar decide di rialzarsi per attenderli 11.56 Aumenta il ritardo di Paties Montagner, ora a 2’35” dalla vetta. Probabilmente si è mosso troppo tardi per poter essere davvero partecipe al tentativo di. 11.54 Il resoconto dopo 30 chilometri: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) guida la corsa con 1’08” su Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) e Lorenzo Balestra (Beltrami TSA Tre Colli), 1’40” su Eric Paties Montagner (Work Service-Dinatek-Vega) e 3’52” sul gruppo principale. 11.50 Plotone adesso a 3’08” da Bodnar. 11.48 E il gruppo dà il via libera alladopo quasi ...

