“L’emergenza continua, fatica e stanchezza di sentono. Non abbassare la guardia”: l’appello dell’equipe di Terapia intensiva di Piacenza (Di domenica 7 marzo 2021) “L’emergenza continua. Noi siamo pronti, quanto accaduto ci ha reso una squadra ancora più coesa. Abbiamo imparato tanto. Possiamo dare il massimo ma anche i cittadini devono fare la loro parte. Non abbassiamo la guardia. Rispettate le regole”. È questo l’appello lanciato attraverso la pagina Facebook dell’Ausl di Piacenza dall’equipe del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale emiliano composta da 12 rianimatori, 18 anestesisti e 32 infermieri. “Da oltre un anno, medici, infermieri e personale del reparto affrontano ogni giorno una ‘malattia spietata’“, si legge nel post. “‘Siamo l’ultima chance, quando di chance sembrano non essercene più’. fatica e stanchezza si sentono, ma il messaggio che vogliono lanciare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) “. Noi siamo pronti, quanto accaduto ci ha reso una squadra ancora più coesa. Abbiamo imparato tanto. Possiamo dare il massimo ma anche i cittadini devono fare la loro parte. Non abbassiamo la. Rispettate le regole”. È questolanciato attraverso la pagina Facebook dell’Ausl didall’equipe del reparto didell’ospedale emiliano composta da 12 rianimatori, 18 anestesisti e 32 infermieri. “Da oltre un anno, medici, infermieri e personale del reparto affrontano ogni giorno una ‘malattia spietata’“, si legge nel post. “‘Siamo l’ultima chance, quando di chance sembrano non essercene più’.si, ma il messaggio che vogliono lanciare ...

