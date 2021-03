L’ambiente e la sostenibilità (Di domenica 7 marzo 2021) Ogni anno la Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori pubblicano i risultati di un’analisi sui siti web, per individuare violazioni del diritto dell’UE, in materia di tutela dei consumatori, nei mercati online. Quest’anno, per la prima volta, l’indagine a tappeto si è concentrata sul “Greenwashing” (dipingere di verde), cioè dichiarare di fare per L’ambiente più di quanto si faccia nella realtà. Purtroppo molte aziende sostengono di avere una sensibilità per la difesa delL’ambiente superiore a quella che realmente perseguono nei fatti. L’indagine ha analizzato le affermazioni ecologiche online, in vari settori economici: abbigliamento, cosmetici e elettrodomestici. Secondo il parere degli organismi dei consumatori, oltre il 40% dei casi analizzati presentava affermazioni esagerate, false o ingannevoli, se confrontate con il ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) Ogni anno la Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori pubblicano i risultati di un’analisi sui siti web, per individuare violazioni del diritto dell’UE, in materia di tutela dei consumatori, nei mercati online. Quest’anno, per la prima volta, l’indagine a tappeto si è concentrata sul “Greenwashing” (dipingere di verde), cioè dichiarare di fare perpiù di quanto si faccia nella realtà. Purtroppo molte aziende sostengono di avere una sensibilità per la difesa delsuperiore a quella che realmente perseguono nei fatti. L’indagine ha analizzato le affermazioni ecologiche online, in vari settori economici: abbigliamento, cosmetici e elettrodomestici. Secondo il parere degli organismi dei consumatori, oltre il 40% dei casi analizzati presentava affermazioni esagerate, false o ingannevoli, se confrontate con il ...

