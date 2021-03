La terza ondata picchia: boom di ricoveri e picco del tasso di positività (Di domenica 7 marzo 2021) Siamo in piena terza ondata, ed è purtroppo inevitabile visto il menefreghismo di molti nonostante l'appello alla cautela di numerosi virologi. Sono 20.765 i casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo ... Leggi su globalist (Di domenica 7 marzo 2021) Siamo in piena, ed è purtroppo inevitabile visto il menefreghismo di molti nonostante l'appello alla cautela di numerosi virologi. Sono 20.765 i casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo ...

Advertising

Avvenire_Nei : L'analisi di Walter Ricciardi Avevamo avvertito e non siamo stati ascoltati, e ora l’Italia si avvia a essere travo… - borghi_claudio : @RobertoBurioni ...ovviamente CARTABELLOTTA non fu solo, quella SINGOLA SETTIMANA di numeri in aumento si portò die… - borghi_claudio : @RobertoBurioni Un esempio? Prendiamo quello che ha originato questa conversazione, il simpatico CARTABELLOTTA. A f… - soloio0509 : RT @AdrianoScianca: Ero un po' preoccupato per questa storia della terza ondata, poi sono andato al parco e ho visto i giochi dei bambini c… - fabr_izio : RT @matteograndi: Attraversare i confini regionali nonostante i divieti ? Creare assembramenti in piena terza ondata davanti al Nazzareno… -