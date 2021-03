Il Milan vince a Verona e riprende la caccia all'Inter (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - Nonostante le tantissime assenze il Milan torna subito a vincere dopo il passo falso con l'Udinese, conquistando 3 punti pesanti in casa di un Hellas Verona sotto tono. Finisce 2-0 al Bentegodi grazie alle reti di Krunic e Dalot, che spediscono la squadra di Pioli momentaneamente a -3 dall'Inter capolista e +4 sulla Juve terza. La prima chance del match la creano gli ospiti intorno al quarto d'ora di gioco, quando Calabria con un cross perfetto la mette sulla testa di Leao, che però non è preciso e alza troppo la mira da ottima posizione. Al 27' i rossoneri passano in vantaggio, grazie al calcio di punizione di Krunic che sorprende Silvestri sul proprio palo firmando l'1-0 ospite. La formazione di Juric fa fatica a reagire e ad inizio ripresa è costretta ad incassare anche il raddoppio del ... Leggi su agi (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - Nonostante le tantissime assenze iltorna subito are dopo il passo falso con l'Udinese, conquistando 3 punti pesanti in casa di un Hellassotto tono. Finisce 2-0 al Bentegodi grazie alle reti di Krunic e Dalot, che spediscono la squadra di Pioli momentaneamente a -3 dall'capolista e +4 sulla Juve terza. La prima chance del match la creano gli ospiti intorno al quarto d'ora di gioco, quando Calabria con un cross perfetto la mette sulla testa di Leao, che però non è preciso e alza troppo la mira da ottima posizione. Al 27' i rossoneri passano in vantaggio, grazie al calcio di punizione di Krunic che sorprende Silvestri sul proprio palo firmando l'1-0 ospite. La formazione di Juric fa fatica a reagire e ad inizio ripresa è costretta ad incassare anche il raddoppio del ...

