Ibrahimovic, altro show: le indicazioni sul futuro (Di domenica 7 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è stato un grande protagonista di Sanremo, si è messo in mostra anche nel mondo dello spettacolo. Il calciatore del Milan è infortunato e per il momento non può aiutare la squadra in campionato ed Europa League, il suo rendimento è stato comunque altissimo e nelle ultime partite dovrà trascinare la squadra. I rossoneri sono reduci dall’ottimo successo contro il Verona, la corsa scudetto è ancora apertissima e può regalare colpi di scena nonostante il rendimento dell’Inter. Il futuro di Ibrahimovic Foto di Ettore Ferrari / AnsaLo svedese è intervenuto a ‘Che tempo che fa’: “Mi sento un leader; è l’unica squadra che mi ha emozionato. Voglio essere la loro guida. Mi manca la squadra, mi manca il mister, mi manca il Milan. Sono uno di loro è casa mia. Se rimango al Milan? Dipende da Paolo Maldini. Vediamo. Da bambino ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 marzo 2021) Zlatanè stato un grande protagonista di Sanremo, si è messo in mostra anche nel mondo dello spettacolo. Il calciatore del Milan è infortunato e per il momento non può aiutare la squadra in campionato ed Europa League, il suo rendimento è stato comunque altissimo e nelle ultime partite dovrà trascinare la squadra. I rossoneri sono reduci dall’ottimo successo contro il Verona, la corsa scudetto è ancora apertissima e può regalare colpi di scena nonostante il rendimento dell’Inter. IldiFoto di Ettore Ferrari / AnsaLo svedese è intervenuto a ‘Che tempo che fa’: “Mi sento un leader; è l’unica squadra che mi ha emozionato. Voglio essere la loro guida. Mi manca la squadra, mi manca il mister, mi manca il Milan. Sono uno di loro è casa mia. Se rimango al Milan? Dipende da Paolo Maldini. Vediamo. Da bambino ...

