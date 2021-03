Finisce 2 - 2 l'anticipo serale tra Sampdoria e Cagliari (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena la gara tra la Sampdoria di Claudio Ranieri e il Cagliari di Leonardo Semplici. Le squadre arrivano all'appuntamento in un periodo di forma in cui ... Leggi su globalist (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena la gara tra ladi Claudio Ranieri e ildi Leonardo Semplici. Le squadre arrivano all'appuntamento in un periodo di forma in cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Finisce anticipo Finisce 2 - 2 l'anticipo serale tra Sampdoria e Cagliari Finisce così la partita con tanti goal ma con un pareggio che lascia l'amaro in bocca ad entrambe le squadre che non riescono a smuovere la loro posizione in classifica.

Finisce 2-2 l'anticipo serale tra Sampdoria e Cagliari Globalist.it Finisce 2-2 l'anticipo serale tra Sampdoria e Cagliari Due goal bellissimi al termine della partita fanno dividere la posta in palio tra le due squadre lasciando il Cagliari a ridosso della zona retrocessione ...

Joao Pedro, sono 13. Godin telecomanda la difesa, anche Cragno può sbagliare Cragno 5,5: Quasi inoperoso fino all'uno-due sella Sampa che lo mette al tappeto. Subisce due gol sul suo palo: se quello di Bereszynsky è imparabile, su Gabbiadini poteva fare di più. Ceppitelli 6: P ...

