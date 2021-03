Ferguson e l’emorragia celebrale: «Non riuscivo più a parlare» (Di domenica 7 marzo 2021) Sir Alex Ferguson ha raccontato il calvario vissuto dopo l’emorragia celebrale Sir Alex Ferguson, storico ex allenatore del Manchester United, in una intervista al Manchester Evening News ha raccontato il calvario vissuto dopo l’emorragia celebrale. «Avevo perso la voce. Qualcosa di terrificante. Non riuscivo a dire neppure una parola. Tutta la mia vita mi è passata davanti. Avevo paura di non poter ricordare più nulla della mia vita. Mi domandavo se avrei recuperato la memoria e se sarei riuscito a parlare di nuovo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Sir Alexha raccontato il calvario vissuto dopoSir Alex, storico ex allenatore del Manchester United, in una intervista al Manchester Evening News ha raccontato il calvario vissuto dopo. «Avevo perso la voce. Qualcosa di terrificante. Nona dire neppure una parola. Tutta la mia vita mi è passata davanti. Avevo paura di non poter ricordare più nulla della mia vita. Mi domandavo se avrei recuperato la memoria e se sarei riuscito adi nuovo». Leggi su Calcionews24.com

