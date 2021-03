Fabio Rovazzi, creatività in equilibrio: «Io, contro ogni schema social» (Di domenica 7 marzo 2021) «La carriera di un artista somiglia ad una partita a scacchi: all’inizio muovi i pedoni, fai piccoli passi, poi le cose cambiano e devi essere bravo a gestire le complessità». Parola di Fabio Rovazzi, protagonista del nuovo spot di ZzzQuil Natura, in cui si dimostra – appunto – grande intenditore di torri ed alfieri. «Se devo scegliere una pedina che mi rappresenta, dico il cavallo per la sua imprevedibilità», ci rivela l’eclettico artista. «Anche se forse, se guardo il mio percorso professionale, penso di essermi trovato in mano subito la regina». Leggi su vanityfair (Di domenica 7 marzo 2021) «La carriera di un artista somiglia ad una partita a scacchi: all’inizio muovi i pedoni, fai piccoli passi, poi le cose cambiano e devi essere bravo a gestire le complessità». Parola di Fabio Rovazzi, protagonista del nuovo spot di ZzzQuil Natura, in cui si dimostra – appunto – grande intenditore di torri ed alfieri. «Se devo scegliere una pedina che mi rappresenta, dico il cavallo per la sua imprevedibilità», ci rivela l’eclettico artista. «Anche se forse, se guardo il mio percorso professionale, penso di essermi trovato in mano subito la regina».

