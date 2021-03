Elisa Isoardi, dopo L’Isola dei famosi via dall’Italia, il post è da brividi (Di domenica 7 marzo 2021) Elisa Isoardi sarebbe in cerca di una nuova casa ed è pronta a lasciare il suo paese? Ebbene sì, è questa l’indiscrezione arrivata in queste ultime ore, proprio mentre la conduttrice ha salutato tutti gli amici e la sua famiglia, per poter iniziare la nuova avventura alL’Isola dei famosi. Sembrerebbe però che la Isoardi abbia pensato di lasciare l’Italia e trasferirsi all’estero. Ma saranno vere queste voci? E soprattutto perché la conduttrice vorrebbe andare via? Facciamo un po’ di chiarezza. Elisa Isoardi saluta tutti e parte per l’Honduras La conduttrice Elisa Isoardi in queste ultime settimane è stata protagonista del gossip italiano per il fatto di essere la nuova naufraga di questa edizione 2021 delL’Isola ... Leggi su baritalianews (Di domenica 7 marzo 2021)sarebbe in cerca di una nuova casa ed è pronta a lasciare il suo paese? Ebbene sì, è questa l’indiscrezione arrivata in queste ultime ore, proprio mentre la conduttrice ha salutato tutti gli amici e la sua famiglia, per poter iniziare la nuova avventura aldei. Sembrerebbe però che laabbia pensato di lasciare l’Italia e trasferirsi all’estero. Ma saranno vere queste voci? E soprattutto perché la conduttrice vorrebbe andare via? Facciamo un po’ di chiarezza.saluta tutti e parte per l’Honduras La conduttricein queste ultime settimane è stata protagonista del gossip italiano per il fatto di essere la nuova naufraga di questa edizione 2021 del...

