Diretta Sampdoria - Cagliari ore 18: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni (Di domenica 7 marzo 2021) GENOVA - Due vittorie in altrettante partite per il nuovo Cagliari di Semplici che approda al Ferraris con l'obiettivo di fare il tris. L'ex allenatore della Spal, infatti, non si accontenta: " ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021) GENOVA - Due vittorie in altrettante partite per il nuovodi Semplici che approda al Ferraris con l'obiettivo di fare il tris. L'ex allenatore della Spal, infatti, non si accontenta: " ...

Advertising

sportli26181512 : Diretta Sampdoria-Cagliari ore 18: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni: I blucerchiati cercano un… - sportface2016 : #SampdoriaCagliari oggi in tv: canale, orario e diretta streaming #SerieA 2020/2021 - CentotrentunoC : LA VIGILIA #SampCagliari | Alle ore 19:00 in diretta Facebook e Youtube con gli amici di Footure Lab per analizzare… - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Dalle 13.30, segui con noi il live testuale della conferenza stampa di Semplici in vista della sfida… - CentotrentunoC : #Primavera1Tim ? Il #Cagliari non va oltre l'1-1 contro una #Sampdoria in 10 uomini: arriva il primo gol in Italia… -