Advertising

GiovanniToti : Da lunedì prossimo le scuole superiori liguri e gli istituti della istruzione e formazione professionale, che attua… - petergomezblog : Napoli, la protesta dei genitori contro la didattica a distanza: “Non è una questione di zona rossa. Qui le scuole… - AzzolinaLucia : Leggendo il Dpcm una cosa è chiara: oggi è molto più facile chiudere le scuole. Nel giro di pochi giorni andranno i… - zazoomblog : Stretta anti Covid in Liguria Toti: “Didattica a distanza per il 100% degli studenti delle superiori” - #Stretta… - orizzontescuola : Didattica a distanza, la piattaforma Google è la più utilizzata. L’esito del sondaggio di Orizzonte Scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica distanza

Ci sarà realmente qualcosa da festeggiare dopo questo anno difficile? Tra smartworking ecrollano la vendita delle mimose nelle città italiane, Mentre commercianti confidano in ...... il sostegno economico per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, il diritto allo smart working che permettano alle famiglie di poter rimanere a casa con i figli che sono in. ...Chiusura scuole e didattica a distanza: un'analisi di 'Tuttoscuola' ha preso in esame gli ultimi dati della fondazione GIMBE.Un docente della scuola secondaria di primo grado "Garibaldi" di Agrigento è risultato positivo al Covid, e da domani sarà ...