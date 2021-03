De Laurentiis vicino alla squadra, ieri ha fatto visita in ritiro (Di domenica 7 marzo 2021) De Laurentiis resta al fianco della squadra Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis ieri ha fatto visita alla squadra in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 7 marzo 2021) Deresta al fianco dellaCome riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Aurelio Dehain … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gilnar76 : Ieri De Laurentiis ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - ContropiedeA : Il Presidente ancora vicino alla squadra per superare il momento di crisi - ansacalciosport : Tensioni nel Napoli, il club: da Insigne solo uno sfogo. Umore nero anche per De Laurentiis. Osimhen vicino al rien… - fisco24_info : Tensioni nel Napoli, il club: da Insigne solo uno sfogo: Umore nero anche per De Laurentiis. Osimhen vicino al rien… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Tensioni nel Napoli, il club: da Insigne solo uno sfogo Umore nero anche per De Laurentiis. Osimhen vicino al rientro -