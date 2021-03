Covid, Speranza “impatto varianti chiede misure rigorose” (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all’impatto delle varianti, che ci sta portando a misure sempre più restrittive sui territori”. Così al Corriere della Sera, il ministro della Salute, Roberto Speranza, di Liberi e Uguali, secondo cui la seconda ondata “non è mai finita”. “Abbiamo confermato il modello per fasce – spiega – perchè ci sono situazioni geografiche molto diverse. E’ chiaro che monitoreremo giorno per giorno l’evoluzione epidemiologica, adattando le misure alla luce delle varianti”.In merito alle vaccinazioni, “i nostri numeri – dice – sono in linea con Germania e Francia. Figliuolo farà un gran lavoro, che ci consentirà di accelerare ancora di più la campagna quando finalmente avremo molte più dosi”. “Arcuri – aggiunge – va ringraziato per il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all’delle, che ci sta portando asempre più restrittive sui territori”. Così al Corriere della Sera, il ministro della Salute, Roberto, di Liberi e Uguali, secondo cui la seconda ondata “non è mai finita”. “Abbiamo confermato il modello per fasce – spiega – perchè ci sono situazioni geografiche molto diverse. E’ chiaro che monitoreremo giorno per giorno l’evoluzione epidemiologica, adattando lealla luce delle”.In merito alle vaccinazioni, “i nostri numeri – dice – sono in linea con Germania e Francia. Figliuolo farà un gran lavoro, che ci consentirà di accelerare ancora di più la campagna quando finalmente avremo molte più dosi”. “Arcuri – aggiunge – va ringraziato per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Dpcm, lockdown locali e nuove regole possibili tra sette giorni. Videomessaggio di Draghi ... dopo la scelta di non illustrare il Dpcm lasciando ai ministri della Salute Roberto Speranza e ... la parola alla scienza per spiegare Covid - 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Il report in tempo ...

Covid, in Italia 'a giugno ci sarà il crollo dei morti': la previsione degli studiosi americani Ma un barlume di speranza rimane. 'Certo, man mano che ci si vaccina ci sarà una riduzione di casi e delle persone che si ammalano - rimarca - e poi sappiamo che in estate dovremmo registrare un ...

Il Messaggero Covid, Speranza "impatto varianti chiede misure rigorose" ROMA (ITALPRESS) – "Assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all'impatto delle varianti, che ci sta portando a misure sempre più restrittive sui territori". Così al Corriere della Sera, il ministro ...

Cambiano i colori delle Regioni: la nuova mappa dell'Italia A partire da domani ci saranno delle novità per quanto riguarda i colori, nell'ottica delle restrizioni anti-Covid, delle regioni italiane a seguito delle ordinanze firmate venerdì scorso dal ministro ...

