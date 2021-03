Covid | in Toscana 1 355 nuovi positivi e 10 decessi | ancora in salita i ricoveri 4

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, l'imam di Firenze pronto ad aprire le porte della moschea per le vaccinazioni: 'Uniti nella lotta al virus'… - TgrRaiToscana : #Covi19 Oggi i nuovi casi superano quota 1300 e preoccupa la pressione sugli ospedali. Sul fronte vaccini, la… - TgrRaiToscana : #COVID19 crescono ancora i nuovi positivi @TgrRai - GiaPettinelli : Covid: in Toscana in aumento nuovi casi, sono 1.355 - Toscana - - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Toscana, oggi 1.355 contagi e 22 morti: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

Per accelerare la campagna vaccinale nelle aree rurali, Coldiretti ha dato la disponibilità degli oltre mille uffici diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale che sono punto di ...Scendono in 24 ore i contagi in provincia di Siena e scende il tasso di positività di un punto percentuale. I nuovi casi sono 76, con 986 test, e il rapporto dei tamponi positivi è pari a 7,7%. ...(Adnkronos) - Complessivamente, 20.093 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o ...La Toscana ha chiuso tutto in 40 Comuni su 273 ... Ma dall’8 al 13 marzo, in attuazione del nuovo Dpcm, in 14 Comuni dove sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti gli ...