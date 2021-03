Cagliari, Semplici: “Impensabile fare 7 punti in 3 partite. Ci siamo rimessi in gioco” (Di domenica 7 marzo 2021) L'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara pareggiata con la Sampdoria: "Abbiamo fatto una grande gara soprattutto nel primo tempo. La Sampdoria ha dei meriti ma nella ripresa ci siamo complicati la vita da soli, le gare sono tutte difficili e dobbiamo essere più cinici nei momenti in cui riusciamo a creare le occasioni. Onore ai miei ragazzi. Stiamo andando avanti, era Impensabile fare 7 punti in 3 partite, questo gruppo ha grande desiderio di ribaltare la situazione. Acquisire il pareggio negli ultimi secondi è stato importante, vedo che i ragazzi credono nelle mie idee. Duncan? Non è un regista, ma per gestione e fisicità penso che sia l'interprete migliore del ruolo tra i giocatori che ho a disposizione. Ho altri ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) L'allenatore delLeonardoha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara pareggiata con la Sampdoria: "Abbiamo fatto una grande gara soprattutto nel primo tempo. La Sampdoria ha dei meriti ma nella ripresa cicomplicati la vita da soli, le gare sono tutte difficili e dobbiamo essere più cinici nei momenti in cui riusciamo a creare le occasioni. Onore ai miei ragazzi. Stiamo andando avanti, erain 3, questo gruppo ha grande desiderio di ribaltare la situazione. Acquisire il pareggio negli ultimi secondi è stato importante, vedo che i ragazzi credono nelle mie idee. Duncan? Non è un regista, ma per gestione e fisicità penso che sia l'interprete migliore del ruolo tra i giocatori che ho a disposizione. Ho altri ...

