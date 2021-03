Benzema supera Roberto Carlos | è lo straniero più presente in Liga

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Benzema supera

... irremovibile il direttore di gioco 88' Gol! Karim, assist di Casemirol'estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 1 a 1 82' Geoffrey Kondogbia si incammina verso il centro ...Vazquez 5,5: salta in alto per impedire a Gosens la zuccata vincente, ma il tedesco locon ... Mariano Diaz 5: entra e fa fallo in attacco su Gosens, il vicedelude. Deve lottare contro ...Benzema si prende il suo posto nella storia del Real Madrid, ancora una volta: con la presenza nel derby supera Roberto Carlos ...Liga, Cronaca della partita Atlético Madrid v teamAway 7 marzo 2021. inclusi tutti i goal e tutte le azioni. Dì la tua nei commenti.