Bari, tragedia a Modugno: padre investe figlio per errore e lo uccide (Di domenica 7 marzo 2021) Una grave tragedia è avvenuta a Modugno, in provincia di Bari, dove un padre per errore ha investito il figlio di un anno e mezzo: il piccolo purtroppo è morto Un bambino di nazionalità cinese di soli 18 mesi è morto ieri sera dopo essere stato investito da suo padre, per errore, mentre quest’ultimo era L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Una graveè avvenuta a, in provincia di, dove unperha investito ildi un anno e mezzo: il piccolo purtroppo è morto Un bambino di nazionalità cinese di soli 18 mesi è morto ieri sera dopo essere stato investito da suo, per, mentre quest’ultimo era L'articolo proviene da Inews.it.

