Atletico-Real, Benzema magico: il gol dell’1-1 è una magia (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Karim Benzema sale in cattedra, risponde a Luis Suarez e risolve più di un problema al Real Madrid nel finale del derby contro l’Atletico Madrid. Una magia. E’ quanto è bastato al francese per inventare praticamente dal nulla il gol dell’1-1 nella stracittadina al Wanda Metropolitano: dribbling secco con destro sinistro dal limite dell’area, palla a Casemiro che la restituisce al bomber per l’appoggio in rete. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Karimsale in cattedra, risponde a Luis Suarez e risolve più di un problema alMadrid nel finale del derby contro l’Madrid. Una. E’ quanto è bastato al francese per inventare praticamente dal nulla il gol-1 nella stracittadina al Wanda Metropolitano: dribbling secco con destro sinistro dal limite dell’area, palla a Casemiro che la restituisce al bomber per l’appoggio in rete. SportFace.

