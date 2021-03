“Annullare la classifica…” Sanremo 2021, tutti contro Fedez e Francesca Michelin: “Non dovevano essere sul quel podio”. La polemica (Di domenica 7 marzo 2021) A Sanremo 2021 vincono i Maneskin, secondo posto per Fedez-Michielin, Ermal Meta terzo. Giustizia è fatta a quattro anni dalla mancata vittoria a X Factor contro Licitra, la band guidata da Damiano David, conquista l’Ariston. Willie Peyote con il brano Mai dire mai (La locura) si aggiudica il Premio della Critica Mia Martini. Premio Lucio Dalla Colapesce Dimartino. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Madame. Premio Bigazzi per la migliore composizione musicale a Ermal Meta. Insomma, tutto sembra fatto ma naturalmente non poteva mancare la polemica. Il problema? Il supporto di Chiara Ferragni a Fedez e Francesca Michielin. Immediata la reazione del Codacons, che comunica di avere intenzione di “vigilare sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Avincono i Maneskin, secondo posto per-Michielin, Ermal Meta terzo. Giustizia è fatta a quattro anni dalla mancata vittoria a X FactorLicitra, la band guidata da Damiano David, conquista l’Ariston. Willie Peyote con il brano Mai dire mai (La locura) si aggiudica il Premio della Critica Mia Martini. Premio Lucio Dalla Colapesce Dimartino. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Madame. Premio Bigazzi per la migliore composizione musicale a Ermal Meta. Insomma, tutto sembra fatto ma naturalmente non poteva mancare la. Il problema? Il supporto di Chiara Ferragni aMichielin. Immediata la reazione del Codacons, che comunica di avere intenzione di “vigilare sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere ...

