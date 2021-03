Amadeus, “”Non condurrò più un Festival di Sanremo a meno che ….”, tutti increduli (Di domenica 7 marzo 2021) Non era neppure finita questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo che Amadeus aveva già pubblicamente rinunciato alla terza edizione. È questo l’annuncio ufficiale fatto dal direttore artistico di queste ultime due edizioni della kermesse più famosa d’Italia e anche piuttosto popolare in tutto il mondo, nel corso della conferenza stampa. Inevitabilmente la notizia nel giro di pochi istanti ha fatto il giro del web e se da una parte in molti si sono tanto dispiaciuti, altri invece sembra abbiano gioito. Ma perché Amadeus è stato così categorico nel rinunciare alla conduzione della 72esima edizione del Festival di Sanremo? Sanremo, Amadeus rinuncia alla conduzione della 72esima edizione Quelle utilizzate da Amadeus ... Leggi su baritalianews (Di domenica 7 marzo 2021) Non era neppure finita questa settantunesima edizione deldicheaveva già pubblicamente rinunciato alla terza edizione. È questo l’annuncio ufficiale fatto dal direttore artistico di queste ultime due edizioni della kermesse più famosa d’Italia e anche piuttosto popolare in tutto il mondo, nel corso della conferenza stampa. Inevitabilmente la notizia nel giro di pochi istanti ha fatto il giro del web e se da una parte in molti si sono tanto dispiaciuti, altri invece sembra abbiano gioito. Ma perchéè stato così categorico nel rinunciare alla conduzione della 72esima edizione deldirinuncia alla conduzione della 72esima edizione Quelle utilizzate da...

