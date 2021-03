Strade Bianche 2021 | Mathieu Van der Poel affonda Alaphilippe e Bernal Assolo straripante a Siena

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) Una corsa meravigliosa, una classica spettacolare sia per i protagonisti coinvolti, sia per un percorso splendido. A trionfare nella quindicesima edizione della, partita e giunta adopo 184 chilometri ricchi di tratti in sterrato, è unvan derin una condizione di forma scintillante. L’olandese della Alpecin-Fenix ha dominato in lungo ed in largo, sbaragliando la concorrenza e staccando fior fior di rivali. Otto corridori sono andati a formare la prima fuga di giornata: Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Kévin Ledanois (Arkéa Samsic) e Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix), Simone Petilli (Intermaché Wanty Gobert), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Samuele Rivi (Eolo-Kometa) e Tosh Van der Sande (Lotto Soudal). Il plotone, come di ...