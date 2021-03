Speranza: “Marzo non semplice. Non si può abbassare la guardia” (Di sabato 6 marzo 2021) Il ministro Speranza sull’emergenza coronavirus: “Tutti insieme dobbiamo provare a vincere questa battaglia”. ROMA – Il ministro Speranza durante l’inaugurazione di un hub vaccinale a Roma Termini è ritornato sull’emergenza coronavirus: “Il mese di Marzo non sarà semplice – ha ribadito il titolare della Salute, riportato dall’AdnKronos – dobbiamo mettere in campo ogni sforzo e ogni energia e farlo, come stiamo facendo, unendo tutte le forze: la Croce Rossa, le ferrovie, la regione e il Governo. Tutti insieme per vincere questa battaglia“. L’appello ai cittadini Il titolare della Salute ha voluto lanciare un appello ai cittadini: “Come istituzioni chiediamo ancora alle persone la massima attenzione e cautela. Il virus circola e non si può abbassare la guardia. Ma vogliamo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Il ministrosull’emergenza coronavirus: “Tutti insieme dobbiamo provare a vincere questa battaglia”. ROMA – Il ministrodurante l’inaugurazione di un hub vaccinale a Roma Termini è ritornato sull’emergenza coronavirus: “Il mese dinon sarà– ha ribadito il titolare della Salute, riportato dall’AdnKronos – dobbiamo mettere in campo ogni sforzo e ogni energia e farlo, come stiamo facendo, unendo tutte le forze: la Croce Rossa, le ferrovie, la regione e il Governo. Tutti insieme per vincere questa battaglia“. L’appello ai cittadini Il titolare della Salute ha voluto lanciare un appello ai cittadini: “Come istituzioni chiediamo ancora alle persone la massima attenzione e cautela. Il virus circola e non si puòla. Ma vogliamo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - FontanaPres : ?? Il ministro Speranza mi ha appena confermato che da lunedì prossimo, 1 marzo, la Lombardia sarà in fascia arancio… - Alberto_Cirio : Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che in base ai dati del Report settimanale, validato oggi dal CTS e da… - news_mondo_h24 : Speranza: “Marzo non semplice. Non si può abbassare la guardia” - SmorfiaDigitale : Covid Italia, Speranza: 'Marzo non sar semplice, virus circola' -