(Di domenica 7 marzo 2021) Diegoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni Diegoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni. «Dieci partite fa stavamo parlando di una distanza enorme e di un campionato che non andava bene per Real Madrid e Barcellona, ??e oggi invece stanno molto meglio e risalgono con velocità la classifica. Non c’è bisogno di correre, il campionato è molto lungo e difficile. Da quando sono arrivato all’Atletico di Madrid, tutte le partite hanno un’importanza estremamente alta. Dobbiamo avere forza, equilibrio e fare una grande partita. Queste sono le caratteristiche che ci possono far vincere la partita». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Daniele20052013 : Simeone sul Derby: «Scontro diretto ma non decisivo» – VIDEO - Lucamatta4 : @GSmilzo @LucaMarelli72 Quel gol annullato è più che imbarazzante. Colpo di testa avversario che finisce sul bracci… - Marc852835993 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI'DIMENTICA' DI APRIRE GLI #OSPEDALI Annunci farlocchi. Inaugurazioni fasulle. Sempre a favore di telecamer… - Cecilia3196 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI'DIMENTICA' DI APRIRE GLI #OSPEDALI Annunci farlocchi. Inaugurazioni fasulle. Sempre a favore di telecamer… - Laura64135537 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI'DIMENTICA' DI APRIRE GLI #OSPEDALI Annunci farlocchi. Inaugurazioni fasulle. Sempre a favore di telecamer… -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone sul

Corriere dello Sport.it

...accortie D'errico sulla questione del bilancio, ma lo ha messo in evidenza anche nel caso dell'ASI. Per giustificare un atteggiamento remissivo su tutte le problematiche messe in luce......accortie D'errico sulla questione del bilancio, ma lo ha messo in evidenza anche nel caso dell'ASI. Per giustificare un atteggiamento remissivo su tutte le problematiche messe in luce...26esima giornata di Liga scoppiettante con il Derby tra Atletico e Real Madrid: dalle formazioni a come guardare la gara in tv e streaming.Vedi Renzi che con professionalità incontrastata lavora per distruggere la sinistra. Ed è così che il duo Rossi-Cannalire sembra si avvii alla seconda fase di questo mandato amministrativo. Siamo molt ...