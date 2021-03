Sanremo: Chiara Ferragni invita i suoi 23 mln di followers a votare Fedez (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Chiara Ferragni lancia un appello su Instagram ai suoi 23 milioni di followers, e invita tutti a votare il marito Fedez in gara a Sanremo con il Francesca Michielin con il brano ‘Chiamami per nome’. “Votate tutti Fede e Francesca mandando un sms al 754751 con il codice 11”, scrive l’imprenditrice digitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) –lancia un appello su Instagram ai23 milioni di, etutti ail maritoin gara acon il Francesca Michielin con il brano ‘Chiamami per nome’. “Votate tutti Fede e Francesca mandando un sms al 754751 con il codice 11”, scrive l’imprenditrice digitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

