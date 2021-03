Sanremo 2021 | ode ad Ornella Vanoni | che se la gode ancora

Leggi su vanityfair

(Di sabato 6 marzo 2021) C’è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti.Ornella Vanoni, 86 anni, torna dov’è di casa. Il palco di Sanremo. C’è stata come cantante in gara undici volte, come ospite altre tre. L’ultima, lo scorso anno. Ma ora Ornella torna in un Ariston dov’è tutto diverso. In mezzo, lo sappiamo, c’è stata (e continua a esserci) la pandemia. Quel Covid-19 che ha preso anche lei. L’ha portata in ospedale, un ricovero, per fortuna risolto in breve. «Il Covid mi ha lasciata, sono rinata», ha fatto sapere pochi mesi fa. Prima di tornare alla musica.