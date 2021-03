Sanremo 2021, la scaletta della finale: ospiti, cantanti e canzoni (Di sabato 6 marzo 2021) Cala il sipario sul Festival di Sanremo 2021: nella finale di oggi, sabato 6 marzo, verrà eletto il vincitore della 71esima edizione della kermesse. Vediamo la scaletta della serata. Jacopo M. Raule/Getty ImagesÈ tutto pronto per la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2021. In questa particolare edizione segnata fortemente dalla pandemia non sono certo mancate le difficoltà e gli imprevisti: Teatro Ariston senza pubblico, tamponi a non finire, Irama in quarantena e Simona Ventura, che avrebbe dovuto affiancare questa sera Amadeus, positiva al Covid. Tuttavia lo spettacolo nel corso delle serate non è mancato e cresce col passare delle ore la curiosità di sapere chi vincerà la 71esima edizione del Festival. ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 marzo 2021) Cala il sipario sul Festival di: nelladi oggi, sabato 6 marzo, verrà eletto il vincitore71esima edizionekermesse. Vediamo laserata. Jacopo M. Raule/Getty ImagesÈ tutto pronto per la quinta e ultima serata del Festival di. In questa particolare edizione segnata fortemente dalla pandemia non sono certo mancate le difficoltà e gli imprevisti: Teatro Ariston senza pubblico, tamponi a non finire, Irama in quarantena e Simona Ventura, che avrebbe dovuto affiancare questa sera Amadeus, positiva al Covid. Tuttavia lo spettacolo nel corso delle serate non è mancato e cresce col passare delle ore la curiosità di sapere chi vincerà la 71esima edizione del Festival. ...

