Ragazzino in coma etilico nel Milanese, è grave (Di sabato 6 marzo 2021) commenta Un Ragazzino di 13 anni è entrato in coma etilico dopo aver bevuto troppi alcolici ed è stato trasportato, in codice rosso, in ospedale. Le sue condizioni sono serie. E' accaduto a Senago, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) commenta Undi 13 anni è entrato indopo aver bevuto troppi alcolici ed è stato trasportato, in codice rosso, in ospedale. Le sue condizioni sono serie. E' accaduto a Senago, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ragazzino in coma etilico nel Milanese, è grave #Milano - nieddupierpaolo : RT @AndFranchini: Coma etilico a 13 anni: gravissimo ragazzino crollato a terra per strada a Senago - manu_etoile : RT @AndFranchini: Coma etilico a 13 anni: gravissimo ragazzino crollato a terra per strada a Senago - AndFranchini : RT @AndFranchini: Coma etilico a 13 anni: gravissimo ragazzino crollato a terra per strada a Senago - rickshady : RT @AndFranchini: Coma etilico a 13 anni: gravissimo ragazzino crollato a terra per strada a Senago -