Pioli | «E’ il momento di stringere i denti Se non andremo in Champions saremo delusi»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Hellas Verona. Ha parlato del cambiamento della squadra tra il 2020 e il 2021. "Inevitabile che se confortiamo le due annate i risultati sono inferiori ora, ma pensare ad avere gli stessi risultati è difficile. Gli infortuni ci sono, più di quanto siamo abituati. Altri hanno avuto il Covid, ora è il momento di stringere i denti". Sul Verona: "Juric sta facendo un grande lavoro da due anni, la loro squadra è fisica e tecnica, sempre aggressiva. Bisogna affrontarla con attenzione, è stato in grado di battere il Napoli e l'Atalanta, è una squadra di valore. Dobbiamo fare molto movimento, perché loro sono forti nell'uno contro uno". Come si fa a vedere sempre il Milan di Roma? "Per giocare alcune partite bisogna affrontare ...

