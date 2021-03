Nei ghiacci: la bellezza esplosiva dell’Antartide (Di sabato 6 marzo 2021) Enzo Barracco, viissuto a Palermo, poi a Londra e ora a New York, dalla fotografia di moda è approdato, quasi per caso, a progetti di educazione per una nuova sostenibilità. È così che è nato «Antarctica», un viaggio, uno sguardo, un libro e una serie di mostre. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Enzo Barracco, viissuto a Palermo, poi a Londra e ora a New York, dalla fotografia di moda è approdato, quasi per caso, a progetti di educazione per una nuova sostenibilità. È così che è nato «Antarctica», un viaggio, uno sguardo, un libro e una serie di mostre.

BreathKeepGoing : RT @IrlandaOggi: Nato a Wexford nel 1807, Robert McClure è un #esploratore irlandese. Nel 1854 superò lo stretto di #Bering e completò per… - IrlandaOggi : Nato a Wexford nel 1807, Robert McClure è un #esploratore irlandese. Nel 1854 superò lo stretto di #Bering e comple… - ioconsigliere : tra 5000 anni troveranno un altra mummia nei ghiacci. #Otzi #chilhavisto - Diregiovani : L'#orsopolare è tra le specie più a rischio per le conseguenze del surriscaldamento globale. Se non si inverte in f… - Diregiovani : L'#orsopolare è tra le specie più a rischio per le conseguenze del surriscaldamento globale. Se non si inverte in f… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei ghiacci "Europa beffata da Usa e Big Pharma. Ma alla produzione dei vaccini si doveva pensare un anno fa". Intervista a Giuseppe Sabella ... si stanno diffondendo virus debellati o sconosciuti: di recente, una ricerca condotta da scienziati statunitensi e cinesi ha infatti ritrovato virus sepolti nei ghiacci risalenti a circa 15 mila ...

Inquinamento atmosferico e rimedi Scioglimento dei ghiacci, cambiamenti climatici ed estinzione di migliaia di specie sono solo ... Se in regime biorario, attivarli la sera e nei weekend. Usare la luce solare , quando possibile invece ...

Nei ghiacci: la bellezza esplosiva dell Antartide Vanity Fair.it Nei ghiacci: la bellezza esplosiva dell'Antartide Un fotografo di moda, Enzo Barracco, è arrivato quasi per caso in Antartico, per scoprire una nuova vocazione, con uno sguardo alla bellezza e all'ecosostenibilità. Ecco il suo progetto ...

Una settimana sull’Eiger. La prima invernale, sessant’anni fa Una notte di sessant’anni fa, ai piedi di una delle pareti più famose delle Alpi, quattro alpinisti compiono un’infrazione che li potrebbe portare in galera. Tre bavaresi, Toni Hiebeler, Toni Kinshofe ...

... si stanno diffondendo virus debellati o sconosciuti: di recente, una ricerca condotta da scienziati statunitensi e cinesi ha infatti ritrovato virus sepoltirisalenti a circa 15 mila ...Scioglimento dei, cambiamenti climatici ed estinzione di migliaia di specie sono solo ... Se in regime biorario, attivarli la sera eweekend. Usare la luce solare , quando possibile invece ...Un fotografo di moda, Enzo Barracco, è arrivato quasi per caso in Antartico, per scoprire una nuova vocazione, con uno sguardo alla bellezza e all'ecosostenibilità. Ecco il suo progetto ...Una notte di sessant’anni fa, ai piedi di una delle pareti più famose delle Alpi, quattro alpinisti compiono un’infrazione che li potrebbe portare in galera. Tre bavaresi, Toni Hiebeler, Toni Kinshofe ...