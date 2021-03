Mercato Juventus, l’agente svela: “Rabiot nel mirino di un top club inglese” (Di sabato 6 marzo 2021) Mercato Juventus – La Juventus indubbiamente non ha intenzione di smantellare la sua rosa, tutt’altro. L’obiettivo è quella di renderla sempre più forte e competitiva per il futuro. Ci sono però dei calciatori che fanno gola ad altri club, come ad esempio Adrien Rabiot. Il calciatore francese, che i bianconeri hanno preso a parametro zero dal Psg, piace soprattutto all’Everton di Ancelotti. Tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio e che conosce bene le sue qualità. Tuttavia pare esserci anche un’altra big inglese sul mediano bianconero. Mercato Juventus, Rabiot al City? Le “10sport” riporta le parole dell’agente Vincenzo Morabito a Tuttosport. “Il francese è nella lista degli obiettivi del Manchester City di Pep ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 marzo 2021)– Laindubbiamente non ha intenzione di smantellare la sua rosa, tutt’altro. L’obiettivo è quella di renderla sempre più forte e competitiva per il futuro. Ci sono però dei calciatori che fanno gola ad altri, come ad esempio Adrien. Il calciatore francese, che i bianconeri hanno preso a parametro zero dal Psg, piace soprattutto all’Everton di Ancelotti. Tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio e che conosce bene le sue qualità. Tuttavia pare esserci anche un’altra bigsul mediano bianconero.al City? Le “10sport” riporta le parole delVincenzo Morabito a Tuttosport. “Il francese è nella lista degli obiettivi del Manchester City di Pep ...

