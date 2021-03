L'Udinese mette la museruola al Sassuolo di De Zerbi: Llorente-Pereyra, ecco i punti salvezza (Di sabato 6 marzo 2021) UDINE (ITALPRESS) – Stavolta l'Udinese non si fa male da sola. Dopo l'1-1 contro il Milan con rigore regalato nel finale per un mani di Stryger Larsen, De Paul e compagni battono 2-0 il Sassuolo e tengono alta la guardia fino alla fine senza soffrire l'attacco da 40 gol stagionali di De Zerbi. L'Udinese sale a quota 32 punti in classifica e si lascia forse definitivamente alle spalle la lotta salvezza. Per farlo Gotti si affida al suo mercato invernale: spazio a Pereyra alle spalle di Llorente, entrambi a segno. E la rete dell'1-0 è proprio frutto del fiuto del gol dello spagnolo che tanto è mancato nella prima parte di stagione. Al 42? Molina crossa dalla destra, Ayhan trattiene Llorente che in caduta riesce a deviare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) UDINE (ITALPRESS) – Stavolta l'non si fa male da sola. Dopo l'1-1 contro il Milan con rigore regalato nel finale per un mani di Stryger Larsen, De Paul e compagni battono 2-0 ile tengono alta la guardia fino alla fine senza soffrire l'attacco da 40 gol stagionali di De. L'sale a quota 32in classifica e si lascia forse definitivamente alle spalle la lotta. Per farlo Gotti si affida al suo mercato invernale: spazio aalle spalle di, entrambi a segno. E la rete dell'1-0 è proprio frutto del fiuto del gol dello spagnolo che tanto è mancato nella prima parte di stagione. Al 42? Molina crossa dalla destra, Ayhan trattieneche in caduta riesce a deviare il ...

Advertising

Udinese_1896 : #UdineseSassuolo 0-0 25' - OCCASIONE PER I BIANCONERI?????? Ci prova Stryger da fuori a… - elliott_il : @supersonico1986 @JulzOa Contro Udinese che fa il miglior catenaccio di Serie A, senza un punta di peso, non metti… - EAscenzi : @loocaferree @gustatore Hauge l'abbiamo visto com'è entrato contro l'Udinese, al momento sembra un turista giappone… - sportli26181512 : Udinese-Sassuolo, Gotti: 'Andiamo oltre il pari con il Milan. Out Samir': L'allenatore mette da parte l'amarezza pe… - PaoloAndreani : @marifcinter Quanto mi mette paura l'udinese all'ultima -