Llorente e Pereyra a segno | l’Udinese batte il Sassuolo 2-0

(Di sabato 6 marzo 2021) UDINE (ITALPRESS) – Stavoltanon si fa male da sola. Dopo l’1-1 contro il Milan con rigore regalato nel finale per un mani di Stryger Larsen, De Paul e compagni battono 2-0 ile tengono alta la guardia fino alla fine senza soffrire l’attacco da 40 gol stagionali di De Zerbi.sale a quota 32 punti in classifica e si lascia forse definitivamente alle spalle la lotta salvezza. Per farlo Gotti si affida al suo mercato invernale: spazio aalle spalle di, entrambi a. E la rete dell’1-0 è proprio frutto del fiuto del gol dello spagnolo che tanto è mancato nella prima parte di stagione. Al 42? Molina crossa dalla destra, Ayhan trattieneche in caduta riesce a deviare il pallone quel che basta per beffare Consigli. ...

Makengo), Stryger Larsen;(41' s.t. Nestorovski). All. Gotti. Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan (20' s.t. Defrel), Locatelli; Berardi,...L'Udinese infila la terza vittoria consecutiva in casa e sale al decimo posto battendo 2 - 0 il Sassuolo grazie ai gol di. La zampata dello spagnolo arriva alla fine del primo tempo, su assist di Molina. Il raddoppio firmato daè il giusto suggello a un'azione bellissima. La squadra di De Zerbi ...Lo spagnolo sblocca il punteggio negli ultimi minuti della prima frazione, l'argentino chiude nella ripresa in pieno recupero. Poco pericolosi i neroverdi ...Si è giocato il secondo anticipo di Serie A tra bianconeri e neroverdi Due a zero, un gol per tempo. L’Udinese di Luca Gotti batte il Sassuolo alla ‘Dacia Arena’ e sale a quota 32 punti in classifica: ...