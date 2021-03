Lazio, Inzaghi amaro: “Con troppi errori non si vince. Peccato per il primo gol subito” (Di sabato 6 marzo 2021) La Lazio crolla nella ripresa contro la Juventus dopo un bel primo tempo. I biancocelesti escono dalla lotta per lo scudetto e rischiano di salutare anche le speranze Champions.caption id="attachment 1080275" align="alignnone" width="6192" Inzaghi, getty/captionLE PAROLE DI InzaghiIl tecnico Simone Inzaghi si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "E' difficile commentare un 3-1 per quello che si è visto in campo. Commentiamo una sconfitta che fa male. Abbiamo tenuto il campo bene quando eravamo in vantaggio, poi ci siamo compromessi da soli la partita. Un rigore evitabile ha compromesso la partita. Gran parte della gara l'abbiamo comandata. Non dobbiamo mollare e credere in ciò che facciamo. Ci sono tante partite. Ci sono stati tanti episodi che ci hanno condizionato. Siamo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Lacrolla nella ripresa contro la Juventus dopo un beltempo. I biancocelesti escono dalla lotta per lo scudetto e rischiano di salutare anche le speranze Champions.caption id="attachment 1080275" align="alignnone" width="6192", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Simonesi sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "E' difficile commentare un 3-1 per quello che si è visto in campo. Commentiamo una sconfitta che fa male. Abbiamo tenuto il campo bene quando eravamo in vantaggio, poi ci siamo compromessi da soli la partita. Un rigore evitabile ha compromesso la partita. Gran parte della gara l'abbiamo comandata. Non dobbiamo mollare e credere in ciò che facciamo. Ci sono tante partite. Ci sono stati tanti episodi che ci hanno condizionato. Siamo ...

Advertising

mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - alesco75 : RT @luca5587: La Lazio perde con la Juve per Reina sul primo palo, Hoedt, Patric esterno o Marusic? No, la perde perché continua a gestire… - GoalItalia : Ottima Lazio per buona parte della partita, poi il buio: il rammarico di Simone Inzaghi è evidente ?? #JuveLazio - ierussi : RT @Enrico1306: La #Lazio vecchio 'stile' gioca per venti minuti. Poi il solito film fatto di errori tecnici, indivuali, scelte abbastanza… - LauraLupa10 : RT @emilianoavanti: La lazio pja perde 3:1 con la juve In esclusiva con Inzaghi IL MIO COMMENTO TECNICO -