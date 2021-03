(Di sabato 6 marzo 2021) FIRENZE - Che non aspetti altro se non scendere in campo e creare scompiglio là davanti, vendicando le due sconfitte consecutive rimediate dalla sua, lo ha "certificato" pure su Instagram .

sportli26181512 : La Fiorentina è da rifare. Chi insieme a #Vlahovic?: Il serbo ha postato un tornado, come a dire: voglio scatenare… -

A corredo di una sua immagine in maglia viola, Dusan Vlahovic non ha usato parole, solo emoticon. Ha pubblicato il simbolo del "tornado", accanto ...Tutto daper la Lupa che nel frattempo perde Veretout per infortunio, al suo posto il ... di Stefano Belli} GRAN GOL DI SPINAZZOLA! Al Franchi è cambiato il parziale trae Roma con i giallorossi vincono in un campo ostico dopo una partita sofferta.