Juventus - Lazio 3 - 1 | Rabiot e Morata firmano la rimonta

(Di domenica 7 marzo 2021) Altri tre gol, altri tre punti, sempre all'Allianz Stadium: dopo lo Spezia, lamanda al tappeto anche la, battuta 3 - 1 in. Dopo il vantaggio di Correa , i bianconeri trovano ...

Altri tre gol, altri tre punti, sempre all'Allianz Stadium: dopo lo Spezia, lamanda al tappeto anche la, battuta 3 - 1 in rimonta. Dopo il vantaggio di Correa , i bianconeri trovano il pari con uno splendido gol di Rabiot prima dell'intervallo. Nella ripresa, ...INZAGHI 5 Manda in campo lacon coraggio, ma ci sono i soliti errori dietro e limiti del suo gruppo. Con la rivoluzione tattica ci mette del suo. Disperato. MASSA 4,5 Giudica involontaria una ...La Juventus batte la Lazio 3-1 nell'anticipo serale della 26esima giornata e continua la rincorsa al secondo posto. I bianconeri aprono il match con una serie di errori che regalano fiducia ai biancoc ...Si è conclusa da poco la sfida fra la Juventus e la Lazio valida per la 26esima giornata di Serie A. I bianconeri di Andrea Pirlo, hanno vinto 3-1 contro la Lazio di Simone Inzaghi, dopo ...