Juric: «Ho un debole per Pioli, è uno che ti viene voglia di tifare» (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. “Il Milan ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l’Udinese, che non è mai facile da battere perché si chiude molto bene. A me il Milan piace molto, sia nella scelta dei giocatori che hanno preso, dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho un debole per Pioli, è uno che ti viene voglia di tifare. Domani dobbiamo andare oltre, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Dovremo fare una partita perfetta”. Il Milan è la squadra che ha tirato più rigori. È in apprensione per l’arbitraggio di Orsato? “Non ricordavo il precedente di Stepinski o quello di Pessina. Penso che i nostri arbitri siano i migliori: ho buone sensazioni, e penso che col VAR si è migliorati molto. Ci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Verona, Ivan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. “Il Milan ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l’Udinese, che non è mai facile da battere perché si chiude molto bene. A me il Milan piace molto, sia nella scelta dei giocatori che hanno preso, dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho unper, è uno che tidi. Domani dobbiamo andare oltre, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Dovremo fare una partita perfetta”. Il Milan è la squadra che ha tirato più rigori. È in apprensione per l’arbitraggio di Orsato? “Non ricordavo il precedente di Stepinski o quello di Pessina. Penso che i nostri arbitri siano i migliori: ho buone sensazioni, e penso che col VAR si è migliorati molto. Ci ...

