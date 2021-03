Il Covid in Emilia-Romagna non molla: altri 3.232 casi, preoccupano i ricoveri (Di sabato 6 marzo 2021) Covid Emilia-Romagna 6 marzo 2021, la pandemia in Emilia-Romagna non molla la presa. Dopo il record di contagi registrato ieri, oggi in regione si contano altri 3.232 casi e 25 decessi. Questo mentre da lunedì la Romagna sarà zona rossa, per decisione del presidente Stefano Bonaccini: il ministero della Salute aveva confermato la zona arancione per tutta la regione, perché la cabina di regia del venerdì prende in considerazioni i dati dei sette giorni precedenti. (segue dopo la foto) La curva quindi mostra un primo accenno di stabilizzazione, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno perché capire se ci sarà una tendenza al ribasso dei nuovi casi. L’incidenza resta altissima in molte zone, con la città di ... Leggi su urbanpost (Di sabato 6 marzo 2021)6 marzo 2021, la pandemia innonla presa. Dopo il record di contagi registrato ieri, oggi in regione si contano3.232e 25 decessi. Questo mentre da lunedì lasarà zona rossa, per decisione del presidente Stefano Bonaccini: il ministero della Salute aveva confermato la zona arancione per tutta la regione, perché la cabina di regia del venerdì prende in considerazioni i dati dei sette giorni precedenti. (segue dopo la foto) La curva quindi mostra un primo accenno di stabilizzazione, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno perché capire se ci sarà una tendenza al ribasso dei nuovi. L’incidenza resta altissima in molte zone, con la città di ...

