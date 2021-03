I Måneskin a Sanremo 2021. “Ci sentiamo in dovere di riportare il rock in auge” (Di sabato 6 marzo 2021) Un grandissimo debutto a Sanremo per i Måneskin. La giovanissima band romana ne ha parlato in conferenza stampa. Anche noi di Yeslife eravamo presenti alla conferenza stampa di presentazione di Teatro d’ira, il nuovo album dei Måneskin in uscita dal 19 marzo. Si tratta del secondo album in studio per la band, terzo se si considera L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 marzo 2021) Un grandissimo debutto aper i. La giovanissima band romana ne ha parlato in conferenza stampa. Anche noi di Yeslife eravamo presenti alla conferenza stampa di presentazione di Teatro d’ira, il nuovo album deiin uscita dal 19 marzo. Si tratta del secondo album in studio per la band, terzo se si considera L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

tvsorrisi : Ma è Sanremo oppure un concerto rock? I Måneskin in “Zitti e buoni” saranno come un razzo velocissimo pronto a vola… - Jada_CJ : Finalmente sono riuscita ad ascoltare tutte le canzoni di Sanremo e non so scegliere. Me ne piacciono tante (anche… - obviouvs : data la puntata scioccante adesso vado a consolarmi con tommaso zorzi a verissimo e spero con la vittoria dei Månes… - iamamexal : La canzone dei Måneskin è un po’ come quella di Ultimo a Sanremo 2019: SOPRAVVALUTATA #Sanremo2021 - soshineforever : RT @eliscrivecose: Ragazzi io non so chi cazzo dobbiamo votare so solo che siamo una parte infinitesimale già nei reality figuriamoci a San… -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin Sanremo Sanremo 2021: scaletta e anticipazioni sulla quinta e ultima serata di stasera, 6 marzo, ospiti e cantanti in gara ... Madame - Voce , Malika Ayane - Ti piaci così , Måneskin - Zitti e buoni , Max Gazzè e ... Leggi anche => Sanremo 2022, Amadeus non ci sarà: l'annuncio dato in conferenza stampa Vuoi rimanere ...

Maneskin e Orietta Berti commentano la gaffe "Naziskin": ecco cosa è successo nel backstage Orietta Berti , come già scritto, è la più rock del Festival di Sanremo e proprio ieri durante un'intervista ha chiamato i Maneskin con il nome Naziskin. Una gaffe che ha fatto stare male la cantante che è successivamente corsa nel backstage della kermesse canora ...

Sanremo 2021, gli ascolti della terza serata: 10.596.000 spettatori con il 42,4% di share nella prima part... la Repubblica ... Madame - Voce , Malika Ayane - Ti piaci così ,- Zitti e buoni , Max Gazzè e ... Leggi anche =>2022, Amadeus non ci sarà: l'annuncio dato in conferenza stampa Vuoi rimanere ...Orietta Berti , come già scritto, è la più rock del Festival die proprio ieri durante un'intervista ha chiamato i Maneskin con il nome Naziskin. Una gaffe che ha fatto stare male la cantante che è successivamente corsa nel backstage della kermesse canora ...