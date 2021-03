Grillo si candida a “segretario elevato del Pd”. E Zingaretti fa resuscitare le Sardine (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar – Come se non bastassero i guai che ha già il Pd, con Zingaretti dimissionario, ora ci si mette pure Grillo, che si candida a segretario dem: la provocazione del garante del M5S scatena pavlovianamente le reazioni stizzite dei piddini. “Io mi propongo per fare il vostro segretario elevato del partito democratico, mettete 2050 nel vostro simbolo, come sarà nel nostro prossimo con Conte, sarà 2050?, dice Grillo sul suo blog in un video con tanto di trascrizione alla buona. “Io vi invito, se mi invitate vengo, faccio il segretario, vi ripeto, del partito democratico elevato, ci mettiamo 2050 nel simbolo, io ci sto un anno, un annetto, Conte sta di là un annetto, parliamo con tutti e facciamo dei progetti comuni. Mettete 2050 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar – Come se non bastassero i guai che ha già il Pd, condimissionario, ora ci si mette pure, che sidem: la provocazione del garante del M5S scatena pavlovianamente le reazioni stizzite dei piddini. “Io mi propongo per fare il vostrodel partito democratico, mettete 2050 nel vostro simbolo, come sarà nel nostro prossimo con Conte, sarà 2050?, dicesul suo blog in un video con tanto di trascrizione alla buona. “Io vi invito, se mi invitate vengo, faccio il, vi ripeto, del partito democratico, ci mettiamo 2050 nel simbolo, io ci sto un anno, un annetto, Conte sta di là un annetto, parliamo con tutti e facciamo dei progetti comuni. Mettete 2050 ...

