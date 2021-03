Francesco Gabbani | cosa faceva prima | non tutti lo sanno

Leggi su sologossip

(Di sabato 6 marzo 2021)è un artista che ha conquistato, in questi anni, con la sua musica: ma sapete? Manca sempre meno, Il Festival di Sanremo è giunto alla fine, e questa sera, sabato 6 marzo, andrà in onda la finale della kermesse. I big in gara sono 26; ieri, abbiamo visto trionfare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.