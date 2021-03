Esame avvocati, AipAvv e UpA: “Troppi candidati, prova unica” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In considerazione dell’elevato numero dei partecipanti, riteniamo che l’Esame debba svolgersi in un unico momento, al fine di scongiurare il rischio delle tempistiche eccessivamente lunghe che deriverebbero dal meccanismo di una doppia prova orale”. Lo chiedono, in una nota, Vincenzo La Licata, vice presidente dell’AipAvv e Claudia Majolo, presidente dell’U.P.A. “Occorre dunque procedere con una prova d’Esame quanto più veloce possibile, – aggiungono La Licata e Majolo – ma pur sempre guidata da criteri oggettivi e meritocratici. In particolare, la nostra proposta prevede che l’Esame di stato si svolga mediante un’unica prova orale che vagli le capacità del candidato di risolvere un quesito giuridico a scelta tra ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In considerazione dell’elevato numero dei partecipanti, riteniamo che l’debba svolgersi in un unico momento, al fine di scongiurare il rischio delle tempistiche eccessivamente lunghe che deriverebbero dal meccanismo di una doppiaorale”. Lo chiedono, in una nota, Vincenzo La Licata, vice presidente dell’e Claudia Majolo, presidente dell’U.P.A. “Occorre dunque procedere con unad’quanto più veloce possibile, – aggiungono La Licata e Majolo – ma pur sempre guidata da criteri oggettivi e meritocratici. In particolare, la nostra proposta prevede che l’di stato si svolga mediante un’orale che vagli le capacità del candidato di risolvere un quesito giuridico a scelta tra ...

